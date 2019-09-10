Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:03 — REGNUM Активист правящей «Революционной партии» Танзании (ССМ) Инносент Меллек подвергся атаке неизвестных вооруженных лиц в Дар-эс-Саламе, передает газета Mwananchi.

По информации полиции, в четверг, 5 сентября, на Меллека напали с мачете, когда он находился у дома своего соседа. В результате атаки он получил ранения головы, плеч, спины и правой ноги.

«Двое напавших молодых людей были на мотоциклах… они выглядели так, будто просили о помощи, один из них приблизился к моему автомобилю и врезался в него», — вспоминает Меллек.

Он рассказал, как открыл окно машины, чтобы услышать слова мотоциклиста. Затем ему на голову что-то одели, и он сразу же потерял сознание.

«Я не знал, что происходит до тех пор, пока не очнулся в больнице Каируки, где мне рассказали, что меня выбросили в районе перекрестка Каве, там мне помогли водители мотоциклов, которые сообщили о произошедшем в полицию», — добавил Меллек.

Нападавшие украли из автомобиля 11 миллионов танзанийских шиллингов (около 4800 долларов США), флешки, ноутбук и мобильные телефоны, передает полиция.

«Я думаю, они собирались меня убить… в машине были другие ценные вещи, но они ничего не взяли кроме двух флешек, ноутбука, двух мобильных телефонов и денег», — рассказал Меллек.

Меллек пожаловался, что после нападения он боится возвращаться домой.

Полиция продолжает расследование по факту нападения, передает издание.

Напомним, что в 2015 году Меллек выдвигал свою кандидатуру на парламентских выборах, где он представлял избирательный округ Вунджо.