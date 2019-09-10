Харьков, Украина, 10 сентября 2019, 12:52 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб проверили около 400 объектов массового скопления людей, заявили 10 сентября в пресс-службе национальной полиции Харьковской области.
Обследовали медицинские учреждения, торговые центры, школы и детские сады.
Всего эвакуировали 70 человек, в основном посетителей детских садов.
Полиция разыскивает злоумышленников, сообщивших о минировании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные сообщили в полицию, что заминировали семь больниц, 17 торговых центров, все детские сады и школы Харькова.
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