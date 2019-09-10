Харьков, Украина, , 12:52 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб проверили около 400 объектов массового скопления людей, заявили 10 сентября в пресс-службе национальной полиции Харьковской области.

Обследовали медицинские учреждения, торговые центры, школы и детские сады.

«Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 61 медицинское учреждение, 42 торговых центра, 127 школ, а также 173 детских сада», — сказано в сообщении.

Всего эвакуировали 70 человек, в основном посетителей детских садов.

Полиция разыскивает злоумышленников, сообщивших о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные сообщили в полицию, что заминировали семь больниц, 17 торговых центров, все детские сады и школы Харькова.

Читайте также: В Харькове поступили сообщения о минировании всех ТЦ, школ и детских садов