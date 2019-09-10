Абдулино, Оренбургская область, , 12:45 — REGNUM В Оренбургской области завершились поиски матери, которую обвинили в убийстве 10-летней дочери. Женщину обнаружили мёртвой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Тело женщины нашли в лесополосе, неподалёку от города Абдулино. В настоящее время назначены экспертизы для выяснения причины смерти.

Напомним, 6 сентября в доме на территории Абдулино обнаружено тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Была установлена причастность к преступлению матери убитого ребенка. Женщину объявили розыск.

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