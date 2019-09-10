Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней, которую обвинили в убийстве 20-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Убийство было совершено вечером 25 июня в Чебоксарах во дворе одного из домов по улице Гастелло. Следствие полагает, что обвиняемая из личных неприязненных отношений к 20-летней сожительницей своего знакомого ударила её ножом в грудь — удар оказался смертельным. В ходе допросов выяснилось, что причиной преступления стала ревность.

Обвиняемая училась на первом курсе одного из местных колледжей. В настоящее время она находится под стражей. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемой невменяемой не имеется.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Яльчикском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве 15-летней местной жительницы, труп которой был обнаружен после поисков на окраине села Яльчики. В совершении преступления обвинили 18-летнего парня.

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