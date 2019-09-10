Геленджик, Краснодарский край, , 12:31 — REGNUM Пожар на центральном рынке в городе Геленджике, возникший утром 10 сентября, полностью потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 09:22. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь охватил 300 кв. м, было использовано семь пожарных стволов и один лафетный. Спасателям удалось локализовать пожар к 10:35, в 11:40 было объявлено о полной ликвидации возгорания. О пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам очевидцев, пожар начался в одном из торговых павильонов на рынке.

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