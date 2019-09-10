Дегтярск, Свердловская область, , 12:24 — REGNUM В Свердловской области завершается устранение аварии на трубопроводе, из-за которой была ограничена подача холодной воды жителям Дегтярска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Образовавшаяся утечка воды устранена и на данный момент идёт заполнение резервуаров. Таким образом, водоснабжение в домах Дегтярска будет восстановлено в ближайшие часы.

Отметим, что авария произошла 9 сентября. В тот день в подающем воду из Чусовой трубопроводе возникла утечка.

После аварии в Дегтярске был организован подвоз воды населению и в городскую больницу, а детские сады были закрыты на время ремонта трубопровода.