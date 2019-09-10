Кихару, , 12:20 — REGNUM Воскресная служба в кенийской католической церкви погрузилась в хаос после того, когда двое депутатов из оппозиционной и правящей партии страны начали драку, сообщает ВВС Africa.

По информации издания, в воскресенье, 8 сентября, оба политика обращались к приходу в городе Кихару, в центральном округе Муранга, после чего у них начался спор. Драка завязалась, когда депутат избирательного округа Кихару Ндинди Ньоро отказался отдать микрофон Майне Каманде, политику из Найроби, который наблюдал за политической частью службы. В потасовку пришлось вмешаться начальнику полиции округа Джозефату Киньюа. После этого сторонники Ньоро вновь вступили в драку, чтобы предотвратить возможный арест политика, за пределами церкви также продолжалась потасовка.

«Я не могу позволить людям из Найроби приехать и захватить мой избирательный округ. Здесь я избранный лидер», — Ньоро прокомментировал произошедшее в интервью кенийской газете Daily Nation.

Как сообщает ВВС, в Кении политики нередко используют церковные службы для продвижения своих политических программ — многие их избиратели посещают церковь по воскресеньям. В ответ на эту практику в стране стал набирать популярность хэштег #ShameOnTheChurches (#ПозорЦерквям)

Под этим хэштегом пользователи соцсетей высказывают свое недовольство в связи с тем, что политики вмешиваются в религиозные мероприятия.

«Я мог бы посмотреть на драку и в баре, я не хочу видеть это безумие в церкви», — заявил один пользователь Твиттера.