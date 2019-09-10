Иркутск, , 12:10 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о предстоящих заморозках. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10 по 12 сентября в регионе может похолодать до минус 3 °C.

Также в эти дни, по данным ГУ МЧС по Иркутской области, ожидается чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов в Балаганском районе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заморозки (-3°С) в Приангарье уже были 6 сентября. Они пришли в регион вместе с ливневыми дождями, грозами и сильным ветром.

Читайте также: Жителей Приангарья предупредили об ухудшении погоды и заморозках

На утро 9 сентября 2019 года в Иркутской области было локализированодва лесных пожара в Бодайбинском районе на площади 208 га.

Читайте также: Почти до 200 га сократилась площадь лесных пожаров в Приангарье