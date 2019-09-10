Уфа, , 12:13 — REGNUM Полицейские Башкирии разыскивают злоумышленниц, которые под видом снятия порчи похитили у пожилой женщины почти 140 тыс рублей. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МВД России по городу Салавату Башкирии.

82-летняя горожанка рассказала полицейским о том, что около продуктового магазина к ней подошли две женщины и завязали разговор. Они сказали, что на ней порча, которую нужно срочно снять, проведя соответствующий ритуал. Для этого необходимы все ее денежные сбережения.

Пенсионерка поверила женщинам и отдала сначала накопления, которые хранились у нее дома (порядка 9 тыс рублей), а потом сняла более 127 тыс рублей со своей банковской карты. Все сбережения она отдала «целительницам», которые сказали, что обязательно их вернут на следующий день.

На следующий день никто деньги не возвратил, и пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам следователя Отдела МВД России по городу Салавату капитана юстиции Алексея Казанцева, полицейским удалось установить при помощи камер видеонаблюдения, как выглядит одна из подозреваемых.

«Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению ее личности и дальнейшему задержанию», — пояснил он.