Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Свердловской области установлены личности граждан, погибших во время дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Екатеринбург — Тюмень». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В пресс-службе уточнили, что обе погибшие в результате ДТП женщины проживали в Ишиме Тюменской области. Госпитализированный после аварии пострадавший водитель «Газели» находится в состоянии комы.

На данный момент движение по трассе, которое было ограничено на момент ликвидации последствий аварии, полностью восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 10 сентября ночью. Приблизительно в 01:40 минут по местному времени автомобиль «Газель» на 25 км трассы врезался в стоящий на обочине автокран. В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки «Газели» погибли на месте от того, то произошло возгорание автомобиля. Водитель от столкновения вылетел из машины и получил тяжёлые травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале из-за столкновения «Газели» и автокрана погибли два человека