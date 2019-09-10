Челябинск, , 11:54 — REGNUM Челябинский облсуд вынес приговор двоим местным жителям по делу об убийстве двух мужчин. Преступление произошло в Челябинске во время распития алкоголя, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ночь на 4 января граждане 1964 и 1981 года рождения употребляли алкоголь в доме на проспекте Победы.

В ходе возникшей ссоры они нанесли двум другим мужчинам телесные повреждения. При этом использовались разделочная доска, сковорода, молоток и стул.

Один из обвиняемых ранее был судим за убийство. Суд назначил ему 18 лет особого режима. Его соучастник осуждён на 12 лет строгого режима.