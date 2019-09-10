Самара, , 11:51 — REGNUM Подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку задержали по горячим следам следователи в Самаре. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

79-летняя пенсионерка рассказала полицейским о том, что ее несколько раз ударил неизвестный мужчина и отнял сумку. Она подробно описала внешность злоумышленника и направление, куда он убежал.

Полицейские, при обходе близлежащих дворов, обнаружили мужчину, с очень схожими приметами. Заметив полицейских, он попытался скрыться, но был задержан стражами порядка.

По сообщению пресс-службы ведомства, задержанный 27-летний житель Кинель-Черкасского района Самарской области нигде не работает и ранее уже был судим за имущественное преступление.

В настоящее время подозреваемый арестован.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».