Улан-Удэ, , 11:45 — REGNUM На минувшей неделе в Бурятии произошло 45 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве по гражданской обороны и ЧС, 25 из них произошли из-за загорания мусора.

«Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем: по этой причине произошло 36 возгораний, в том числе 2 пожара из-за неосторожности при курении», — уточнили в агентстве.

В числе причин также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, транспортных средств, неисправные печи и гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 сентября произошёл пожар в посёлке Кабанского района Бурятии. В результате полностью сгорели дом на площади с надворными постройками. Погибли более сорока домашних животных — свиньи и козы.

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