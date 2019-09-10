Ивдель, Свердловская область, 10 сентября 2019, 11:34 — REGNUM В Свердловской области по факту гибели ребёнка на стадионе «Химик» в Ивделе возбуждено уголовное дело, по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.
В данный момент следователи допрашивают очевидцев события и других свидетелей, а также устанавливают ответственных за состояние спортивной площадки и расположенного на ней оборудования.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели ребёнка также проводится прокурорская проверка.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 9 сентября. Во время игры в мяч, ребёнок начал раскачиваться на перекладине ворот, которые упали на него, причинив смертельные травмы.
На место выехали сотрудники полиции, которые установили личность потерпевшего. Им оказался ученик восьмого класса школы №2 города Ивделя.
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