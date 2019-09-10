Ивдель, Свердловская область, , 11:34 — REGNUM В Свердловской области по факту гибели ребёнка на стадионе «Химик» в Ивделе возбуждено уголовное дело, по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В данный момент следователи допрашивают очевидцев события и других свидетелей, а также устанавливают ответственных за состояние спортивной площадки и расположенного на ней оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели ребёнка также проводится прокурорская проверка.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 9 сентября. Во время игры в мяч, ребёнок начал раскачиваться на перекладине ворот, которые упали на него, причинив смертельные травмы.

На место выехали сотрудники полиции, которые установили личность потерпевшего. Им оказался ученик восьмого класса школы №2 города Ивделя.

«На учёте в ПДН мальчик не состоял, приводов не имел. Его мать, 1972 г.р., ранее не судимая, воспитывала ребёнка одна. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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