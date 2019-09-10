Челябинск, , 11:31 — REGNUM В Челябинской области житель города Коркино осуждён за убийство двух человек. Жертвами стали родной брат и его сожительница, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В мае 2018 года гражданин освободился из мест лишения свободы по УДО. В июне 2018-го он угрожал своему брату убийством, так как ревновал к проживающей с ним своей бывшей сожительнице.

А 20 июня 2018 года рано утром он обоих убил ударами ножа. Челябинский облсуд назначил ему 16 лет и 1 месяц колонии строгого режима.