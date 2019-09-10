Фритаун, , 11:33 — REGNUM Разъяренные болельщики сборной Сьерра-Леоне «разрушили дом» игрока после того, как он не забил пенальти в добавленное время. Об этом сообщает ВВС Africa.

Во время матча, прошедшего 8 сентября во Фритауне, капитан сборной Умару Бангура не смог забить решающей пенальти, который мог бы вывести Сьерра-Леоне в групповой этап отборочных матчей чемпионата мира (ЧМ) 2022 года.

По сообщениям местных СМИ, после игры фанаты разбили окна и двери дома Бангуры во Фритауне.

По словам корреспондента ВВС Умару Фофана, сотрудники Красного Креста также подверглись нападению после того, как они оградили Бангуру от разъяренных фанатов. Болельщики также бросали камни в машины скорой помощи Красного Креста после матча. В ходе беспорядков четыре сотрудника Красного Креста получили ранения.