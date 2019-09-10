р-н Нижневартовский, , 11:29 — REGNUM В Югре мужчина обвиняется в хищении двух тонн металлолома с железной дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

К полицейским 12 мая 2019 года обратился начальник Нижневартовской дистанции пути с заявлением о том, что на перегоне «Вач-Ягун — Сурмятино» обнаружено хищение противоугонов и железнодорожного оборудования — подкладок, болтов и костылей — общим весом около двух тонн на общую сумму более 60 000 рублей.

Обвиняемый был задержан с похищенным в одном из пунктов приёма металлолома. Было установлено, что 39-летний местный житель регулярно выискивал детали на железной дороге с целью последующей сдачи в пункт.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.