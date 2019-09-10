Гданьск, Польша, , 11:31 — REGNUM Польское отделение Greenpeace 10 сентября сообщило об аресте в Гданьске их судна погранслужбой, когда «зеленые» мешали подойти сухогрузу с углем к причалу.

Акция экологов-активистов началась накануне и события освещались в Twitter организации. Катер Greenpeace встал на якорь таким образом, чтобы судно, которое привезло в Польшу уголь из Мозамбика, не смогло подойти к причалу. Активисты также подплыли на лодке к борту сухогруза и написали крупными буквами «уголь-стоп».

Представители «Greenpeace» назвали свою акцию «мирной». Таким образом, они хотели обратить внимание польских властей на необходимость отказаться о использования угля к 2030 году. В ночь на 10 сентября в Twitter появились сообщения, что судно «зеленых» взято штурмом вооруженными пограничниками в масках.

Силовики задержали 20 человек, из которых 18 были отпущены утром. Экологи Greenpeace сообщают, что не отпустили гражданина Испании, который является капитаном судна и одну активистку, гражданку Австрии.