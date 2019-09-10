Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством жителя регионального центра и покушением на убийство его сына. В совершении преступления подозревают ранее судимого мужчину, который заявил, что является их дальним родственником и причиной конфликта стал жилищный вопрос, сообщает следственное управление СКР по региону.

Нападение было совершено ночью 9 сентября 2019 года по проспекту Гая в Ульяновске. Следствие полагает, что подозреваемый возле квартиры выстрелил из самодельного пистолета 64-летнему мужчине в голову, который погиб от полученного ранения. Также он выстрели в 29-летнего сына потерпевшего, которому вовремя удалось спрятаться за дверью.

В совершении преступления подозревают ранее судимого 56-летнего мужчину, который на момент происшествия был пьян. В настоящее время он задержан.

«На допросе он пояснил, что является дальним родственником потерпевших и пришел к ним обсуждать жилищный вопрос», — говорят в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное убийство было совершено 18 августа в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района, где нашли тела пятерых человек. Все они были членами одной семьи. Затем было найдено тело 16-летнего подростка, который, предположительно, расправился с членами своей семьи, после чего свёл счёты с жизнью. По данному факту расследуется уголовное дело.

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