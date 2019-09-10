Ивдель, Свердловская область, , 11:21 — REGNUM В Ивделе погиб 14-летний подросток, в результате падения на него ворот на спортивном стадионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 9 сентября в 18:40 по местному времени. По факту гибели несовершеннолетнего организована прокурорская проверка.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что дети играли в футбол на стадионе «Химик». Один из них повис на перекладине ворот и начал раскачиваться, после чего незакреплённые ворота упали. Подросток получил травмы головы несовместимые с жизнью.