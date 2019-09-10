Геленджик, Краснодарский край, , 11:19 — REGNUM Открытое горение на центральном рынке Геленджика ликвидировано, спасатели проливают и разбирают конструкции, сообщила 10 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на рынке поступило на пульт «01» Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 09:22, на место были направлены пожарные расчёты. К моменту прибытия спасателей огонь охватил около 300 кв.м. В 10:35 огонь был локализован, в 10:55 пожарные ликвидировали открытое горение.

«Происходит разборка, проливка конструкций. На месте работает 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — уточнили в МЧС.

Данных о пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на рынке в Геленджике локализован – МЧС