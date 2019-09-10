Дамаск, , 11:01 — REGNUM Неопознанные бомбардировщики нанесли удар по району, расположенному вблизи сирийского города Аль-Букмаль. Об этом 9 сентября сообщает BasNews.

По данным журналистов, целью нападения были вооруженные силы Ирана и лояльные ему ополченцы.

В настоящее время нет информации о потерях и ущербе нанесенном объектам инфраструктуры района.

Нападение произошло на фоне растущей напряженности между Ираном и Соединенным Штатами, а также между Ираном и Израилем. Кроме того, несколько дней назад были опубликованы спутниковые снимки новой иранской военной базы, расположенной в атакованном районе.

Напомним, в период с 19 июля по 25 августа по позициям вооруженных сил исламской республики было нанесено пять ударов, ответственность за которые так и не была установлена.

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