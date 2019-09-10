Ижевск, , 10:57 — REGNUM Мужчина, пытавшийся покончить с собой у здания Госсовета Удмуртии, в настоящее время введен в медикаментозный сон. Об этом сообщил и. о. главврача Республиканской клинической больницы № 1 Олег Шевцов.

По его словам, мужчина получил термические поражения около 90% поверхности тела, его состояние крайне тяжелое.

«Допуск в отделение реанимации не рекомендован. Проводится искусственная вентиляция легких и противошоковые мероприятия», — цитирует медика «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, пытаясь совершить суицид, мужчина пришел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть».

По предварительным данным, мужчина является директором Института человека УдГУ. Сообщалось, что он написал обращение к депутатам регионального парламента, призывая сохранить удмуртский эпос. По данному факту, по словам главного следователя республики Рустама Тугушева, проводится проверка.

Очередная сессия парламента региона перенесена из-за инцидента.

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