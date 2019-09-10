Челябинск, , 10:55 — REGNUM СКР предъявил 67-летнему челябинцу обвинение в покушении на убийство председателя садоводческого товарищества «Меридиан». Об этом сообщает областное управление ведомства.

Гражданину грозит до 15 лет колонии. Сейчас он арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 28 августа. В здании правления сада гражданин выстрелил в председателя. Этому предшествовал конфликт по поводу сноса приставами самовольной постройки.

Пострадавший находится в реанимации.

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