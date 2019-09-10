Геленджик, Краснодарский край, , 10:52 — REGNUM Пожар на Центральном рынке Геленджика Краснодарского края локализован в 10:35 10 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 09:23, на место были направлены пожарные расчёты — на тушении пожара работают 15 человек.

«В 09:25 прибытие первых пожарно-спасательных подразделений, обнаружено, что происходит горение на площади 300 м.кв. 10:35 локализация пожара», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очевидцы сообщали о загоревшимся павильоне на Центральном рынке Геленджика, столб густого дыма был виден из разных районов города.

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