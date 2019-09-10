Ижевск, , 10:44 — REGNUM Запланированная на утро 10 сентября сессия Государственного совета Удмуртии перенесена из-за попытки суицида, которую осуществил мужчина у здания регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

Сессия была намечена на 10:00 мск. Дата следующей сессии законодательного органа республики не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, пытаясь совершить суицид, мужчина пришел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть».

По предварительным данным, мужчина является директором Института человека УдГУ. Он написал обращение к депутатам регионального парламента с призывом сохранить удмуртский эпос.

Мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое. По данному факту проводится проверка, говори глава следственного управления СКР по республике Рустам Тугушев.

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