Заводоуковск, Тюменская область, , 10:37 — REGNUM В Тюменской области оштрафован на 150 тыс. рублей предприниматель из Тольятти, который не обеспечил безопасность батута, привезённого в город Заводоуковск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в июне 2019 года бизнесмен из Тольятти установил в центре Заводоуковска надувной батут «Саванна макси ГБ Дракон-5», не обеспечив безопасность использования аттракциона. Шестилетний мальчик упал с надувной фигуры и получил закрытый перелом плеча.

Отмечается, что в ходе следствия бизнесмен возместил ущерб пострадавшему ребёнку.

Суд признал владельца батута виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и назначил предпринимателю штраф в размере 150 тыс. рублей.