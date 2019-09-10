Кабанский район, Бурятия, , 10:29 — REGNUM Утром 10 сентября на станции Переемная в Кабанском районе Бурятии произошёл пожар в строящемся доме и надворных постройках. Об этом сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве ГО и ЧС.

К моменту прибытия пожарного расчёта строения горели полностью, причём, была опасность перехода огня на соседние дома. В ликвидации огня участвовали десять человек, также было привлечено 5 единиц техники.

«В результате пожара полностью уничтожены дом на площади 60 кв. м, надворные постройки на общей площади 80 кв. м. При пожаре погибли домашние животные, находящиеся в стайке: 8 свиней, 30 поросят и 6 коз», — сообщили в агентстве.

Однако при этом распространения огня на соседние дома удалось предотвратить.

Спасатели предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.