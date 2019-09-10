Уфа, , 10:32 — REGNUM Уголовное дело за незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере возбудили следователи в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным правоохранителей, к незаконной вырубке леса причастен 26-летний участковый лесничий Учалинского лесничества, который согласился помочь своим 25-ти и 29-ти летним приятелям вырубить деревья под видом хозяйственной деятельности от имени крестьянского фермерского хозяйства своей матери.

По версии следствия, вырубленный лес подозреваемые продали в Челябинской области за 800 тыс. рублей. Разделить эти деньги они не успели, поскольку были задержаны полицейскими.

Стражи порядка изъяли трактор МТЗ-82, а также древесину сосны общим объемом порядка 20 кубометров.

По данному факту в отношении подозреваемых местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.

В отношении подозреваемого 26-летнего лесничего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ.