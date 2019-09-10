Бангкок, , 10:19 — REGNUM В Таиланде не прекращаются муссонные ливни, которые вызвали разрушительные наводнения в стране. Так, по согласно предупреждению метеорологического департамента Таиланда, обнародованного сегодня, 10 сентября, сильный дождь может вызвать внезапные наводнения в северных и северо-восточных районах страны. Их следует ожидать в период с 11 по 15 сентября.

Несмотря на то, что сильные штормы Каджики и Подул уже прошли, дожди во многих районах продолжаются. В настоящее время с последствиями ливней борются в 32 из 77 провинций страны, сообщает газета Bangkok Post. Больше всего от удара стихии пострадали провинции Пхитсанулок, Пхичит, Амнат Чароен, Ясотхон и Убон Ратчатхани.

Добавим, что два района провинции Убон Ратчатхани оказались затоплены, после того как река вышла из берегов. Власти провинции говорят, что это самое сильное наводнение за 17 лет.

На сегодняшний день известно о 28 погибших. Ранее сообщаюсь о 16 погибших. Также с 29 августа от наводнения пострадали более 370,7 тыс. домовладений, 52 сельские дороги оказались непроходимыми.

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