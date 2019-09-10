Ижевск, , 10:17 — REGNUM По факту попытки суицида у здания Государственного совета Удмуртии началась доследственная проверка. Об этом сообщил глава следственного управления СКР по региону Рустам Тугушев.

По его словам, мужчина, который пытался покончить с собой, госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу № 1. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Udm-info.

В ходе проверки будут установлены мотивы поступка мужчины и будет дана юридическая оценка произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пытаясь совершить суицид, мужчина пришел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть».

По предварительным данным, мужчина является директором Института человека УдГУ. сообщалось, что он написал обращение к депутатам регионального парламента, призывая сохранить удмуртский эпос.

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