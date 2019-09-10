Анкара, , 12:21 — REGNUM Управление чрезвычайных ситуаций Турецкой Республики AFAD опубликовало письменное заявление, в котором говорится, что в 09.09.2019 в 12:56 в районе Сарай провинции Ван было зарегистрировано землетрясение в 4,3 балла по шкале Рихтера.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, колебания от подземного толчка распространились на расстояние до 21 километра. Эпицентр пришелся на микрорайон Капыкёй, население района подверглось краткосрочной панике.

Губернатор провинции и мэр города Ван Мехмет Эмин Бильмез заявил: «В условиях землетрясения в район Сарай каких-либо неблагоприятных последствий не предвидится. Для оценки нанесенного ущерба учрежден кризисный центр».