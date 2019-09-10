Геленджик, Краснодарский край, 10 сентября 2019, 10:08 — REGNUM Пожар произошёл на Центральном рынке Геленджика Краснодарского края утром 10 сентября — горит один из торговых павильонов.
По данным «Кубанских новостей», пожар начался около 08:30, в торговом павильоне, огонь быстро распространяется. На месте работают пожарные расчёты.
Официальная информация от МЧС пока не поступала. В сети появились видео, снятые очевидцами — видно, как со стороны рынка поднимается густой столб черного дыма.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Геленджике пожар, произошедший в частном жилом доме, охватил около тысячи квадратных метров — помимо дома, выгорела прилегающая территория.
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