Владивосток, , 10:11 — REGNUM Сосновый гриб, или японский трюфель, привлёк внимание браконьеров из Китая, которые для сбора грибов перешли Государственную границу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Трёх нарушителей пограничники задержали в Уссурийском районе, ещё пятерых в Камень-Рыболове. Всего у них изъято более 50 кг гриба, занесённого в Красную Книгу. Известно, что мацутакэ (ещё одно название японского трюфеля) особо ценится в китайской народной медицине, а произрастает он только в Хасанском, Ханкайском и Уссурийском районах Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке пограничник, преследуя подозреваемого в браконьерстве, утонул в реке Карага.