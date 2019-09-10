Соледар, ДНР, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 184 единицы боеприпасов, сообщили 10 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили пять снарядов из гаубиц калибра 122 мм, а также дважды применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Спартак, Донецк (аэропорт), Александровка, Крутая Балка, Докучаевск, Стыла, Петровское, Новая Марьевка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов загорелся жилой дом в посёлке Коминтерново. Сотрудники МЧС ДНР не могли приступить к тушению из-за непрекращающихся обстрелов.

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