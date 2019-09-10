Соледар, ДНР, 10 сентября 2019, 10:33 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 184 единицы боеприпасов, сообщили 10 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении ВСУ выпустили пять снарядов из гаубиц калибра 122 мм, а также дважды применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов загорелся жилой дом в посёлке Коминтерново. Сотрудники МЧС ДНР не могли приступить к тушению из-за непрекращающихся обстрелов.
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