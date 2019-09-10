Междуреченск, Кемеровская область, , 09:56 — REGNUM В Междуреченске учащиеся начальных классов одной из школ города обварились кипятком в столовой. Следователи назначили доследственную проверку, сообщали ИА REGNUM в СУ СКР по Кемеровской области.

Как уточнили в ведомстве, сегодня, 10 сентября, ученики первого класса находились в столовой, когда кто-то из учащихся повис на перекладине оборудования, где стоял электрический термопот. Стол перевернулся. Термопот с кипятком опрокинулся на учащихся. Четверо учеников получили ожоги различной степени тяжести, трое из них госпитализированы.