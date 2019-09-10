Шверин, Германия, , 09:54 — REGNUM При обыске в квартирах предполагаемых правых радикалов на севере Германии обнаружено почти полторы тысячи запрещенных боеприпасов, передает канал n-tv.

Полиция немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания представила прокуратуре отчет об обысках у предполагаемых членов праворадикальной группировки «Нордкройц». 12 июня были проведены обыски в 14 квартирах и домах, в результате были изъяты более 30 тыс. патронов и «масса носителей информации». Согласно отчету, 1,4 тыс. крупнокалиберных патронов, пистолет-пулемет УЗИ и глушитель подпадают под нарушение закона о контроле над военным оружием.

Ранее говорилось, что около 30 предполагаемых радикалов зарегистрированы как охотники или спортивные стрелки и владеют частью оружия на законных основаниях. После обысков четверо подозреваемых находятся под стражей.