Токио, , 12:36 — REGNUM 9 сентября 15-й по счету тайфун обрушился на центральный регион Канто и префектуру Сидзуока. Ветер достигал 180 километров в час и сопровождался сильными ливнями. В результате столь мощного тайфуна погибли 3 человека и 40 человек получили ранения. Кроме того, из-за погоды были закрыты ряд железнодорожных линий, а также были ограничены авиаперелеты, из-за чего пострадали сотни тысяч пассажиров. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», около пяти утра по местному времени природное явление настигло центральную часть Японии — регион Канто — и стало одним из самых сильных тайфунов за всю историю.

Японское метеорологическое агентство предупреждало, что дождь и ветер могут достичь «рекордных» размеров и объявило об эвакуации. Пришедший с тайфуном сильный дождь повлек за собой оползни и наводнения, а тёплый воздух — жару до 38 градусов в префектуре Миэ и в округе Нерима в Токио.