Москва, , 10:10 — REGNUM Необычный способ кражи пресекли охранники одного из московских офисных центров. В ночь на 9 сентября был пойман мужчина, проникший в здание с помощью альпинистского снаряжения, передает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

О проникновении правоохранителям сообщил охранник, работающий в здании. Он заметил постороннего на крыше по камерам видеонаблюдения, а при осмотре помещений увидел следы взлома.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны нашли подозреваемого в подсобке. При нем были различные элементы альпинистского снаряжения (канат, перчатки, карабины), а также инструменты для взлома дверей.

При осмотре помещений было обнаружено, что некоторые из них вскрыты. Предположительно «альпинист» забрался в здание через окно на 7 этаже. Ущерб, который он нанес, оценили в 260 тыс. руб. Задержанным занимаются в полиции.