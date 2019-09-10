Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM Житель Краснодарского края задержан ростовскими силовиками по подозрению в мошенничестве. В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как предполагают следователи, в июле 2019 года житель Кубани с помощью мобильного телефона звонил жителям Ростовской области и, представляясьследователем, сообщал им о якобы совершённых правонарушениях. Взамен требовал от них деньги за прекращение расследования дел.

Подозревают мужчину в аналогичных преступлениях, пострадавшими которых являются жители Пермского края.

Мужчина арестован. Расследование уголовного дела продолжается.