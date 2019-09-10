Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:46 — REGNUM На Ямале оштрафован гражданин Китая, который с квадрокоптера без специального разрешения вёл видеосъёмку над рекой Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новоуренгойской транспортной прокуроры.

Полёты беспилотных летательных аппаратов выполняются с разрешения органов обслуживания воздушного движения, напоминают в надзорном ведомстве.

В связи с этим гражданин Китая, который вёл съёмку реки Обь с квадрокоптера, привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.