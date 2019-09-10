Ижевск, , 09:44 — REGNUM У здания Государственного совета Удмуртии мужчина пытался совершить суицид. В настоящее время он госпитализирован.

Мужчина стоял с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть», протестуя против притеснения удмуртского языка, сообщает «Деловой квадрат».

Издание уточняет, что по предварительной информации, мужчина является директором Института человека УдГУ.

Сессия Госсовета Удмуртии отложена. Трансляция на портале парламента в настоящее время недоступна.

Также известно, что мужчина написал обращение к депутатам Госсовета республики, призывая сохранить удмуртский эпос, сообщает Udm-info.