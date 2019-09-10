Ижевск, , 09:40 — REGNUM В Ижевске мужчина едва не лишил себя жизни. Инцидент произошёл у здания Госсовета Удмуртии. Гражданин имел с собой плакат с лозунгами в защиту родного языка.

Как рассказали очевидцы, пострадавшего с ожогами на скорой помощи доставили в одну из городских больниц. По предварительным данным, он находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, пострадавшего зовут Альберт Разин, сообщает газета «Коммерсантъ-Удмуртия». Являясь активистом удмуртского движения, он боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Известно, что ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!».

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Белгороде в марте 2019 года. Мужчина попытался покончить с собой на Соборной площади перед зданием областного правительства. Дежурившим на площади полицейским удалось остановить его, пострадавший был госпитализирован. По непроверенным данным, мужчина успел рассказать полицейским, что своим поступком хотел привлечь внимание властей — якобы он не добился жилья, положенного сиротам.