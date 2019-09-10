Кызыл, , 09:39 — REGNUM В Туве продолжаются поиски 64-летнего мужчины, который предположительно заблудился в лесу неделю назад. Как сообщает «ТуваОнлайн», мужчина потерялся 2 сентября при сборе дикоросов.

Спасатели и родственники пропавшего начали поиски 3 сентября.

«Несмотря на то, что ежедневные прочесывания леса цепочкой с использованием мегафонов занимали свыше 15 км в таежной местности, поиски положительных результатов не дали», — отмечает портал.

Читайте также: Пожилой грибник с девятилетним внуком найдены в тайге Кузбасса