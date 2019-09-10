Могадишо, , 13:15 — REGNUM По меньшей мере четыре сотрудника миротворческой региональной миссии, проводящейся под мандатом Африканского союза с одобрения ООН (АМИСОМ), были убиты, а десятки других получили ранения после того, как в поселке Бууране, в центральной части региона Шабелле в Сомали, произошли два крупных взрыва. В сообщениях очевидцев указывается, что взрывы были направлены против роты военнослужащих АМИСОМ, дислоцированной в Бууране в районе Махадай. Также поступила информация, что серия взрывов произошла в непосредственной близости от их миротворческой военной базы. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство TesfaNews.

Согласно заявлению командования АМИСОМ, первый взрыв привел к гибели двоих миротворцев, в то время как другие военнослужащие, которые подоспели на помощь пострадавшим от первого взрыва, стали жертвами детонации второго взрывного устройства.

В отчете командования сообщается, что взрывные устройства, которые были похожи на противопехотные мины, были спрятаны в земле, и военнослужащие АМИСОМ случайно вызвали детонацию боезарядов, взрыв которых привел к жертвам. По предварительным данным, ответственность за размещение мин и понесенные потери должна быть возложена на террористическую группировку «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активно действующую в Сомали, которая регулярно наносит удары по миротворческим силам Африканского союза и правительственным базам Сомали.