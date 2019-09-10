Холмск, Сахалинская область, , 09:47 — REGNUM Двое мужчин 37 и 35 лет пропали в Холмском районе Сахалинской области. Известно, что 8 сентября они вышли в море на резиновой лодке, но до сих пор не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

В день пропажи мужчин найти не удалось. В настоящее время их ищут две поисковые группы. В операции принимают участие сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.

«Вода ошибок не прощает, а правила безопасности написаны кровью и поэтому обязательны для исполнения», — напоминает пресс-служба сахалинского МЧС.