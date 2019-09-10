Брисбен, Австралия, , 09:44 — REGNUM 26-летний житель Австралии Сэмюэл Б. приговорен во вторник, 10 сентября, Верховным судом Брисбена (Австралия) к наказанию в виде тюремного заключения сроком на девять лет и шесть месяцев по делу о наркотиках. Об этом сообщает Australian Associated Press со ссылкой на источники в суде.

Уроженец Брисбена осужден за незаконный ввоз в страну из Китая «коммерческого количества наркотика N-этилпентилона в ноябре 2017 года». Сотрудники полиции изъяли у него 3,8 кг наркотиков, рыночной стоимостью до $1,77 млн.

Судья Дэвид Боддис заявил, что подозреваемый был соучастником крупного наркокартеля, являясь наркоманом.

«Он был вовлечен … он использовал зашифрованные сообщения. У него был автомобиль с потайным отделением, и наркотики были спрятаны в нем», — сказал Боддис.

Отмечается, что осужденный будет иметь право на досрочное освобождение через четыре года и девять месяцев.