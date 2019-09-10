Тюмень, , 09:19 — REGNUM В Тюмени в срочном порядке вывезли жильцов из аварийного пятиэтажного дома на ул. Ставропольской, 1. Люди на первых порах будут жить в гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областной столицы.

Аварийный дом, подлежащий срочному расселению Пресс-служба мэрии Тюмени

В результате исследования текущего состояния дома обнаружены критические дефекты, которые несут опасность для жизни и здоровья людей. Жильцам необходимо срочно переехать. С вечера 9 сентября около опасной пятиэтажки дежурят сотрудники полиции и МЧС. Жителям дома заявлено о необходимости взять с собой документы, вещи первой необходимости и выехать в гостиницу «Колос».

Затем жильцы дома должны найти в течение месяца съёмное жильё. Они получат компенсацию за наём квартир. Суммы будут рассчитываться исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе. У собственников жилья, после оценки, выкупят жилые помещения в аварийном доме.

Пожилым людям, инвалидам, проживавшим в аварийном доме, предоставят технику и грузчиков для переезда.

«Назначены ответственные, которые будут досконально разбираться в ситуациях, чтобы помочь в решении проблем жителей. Индивидуальные вопросы будут отрабатываться в рабочем порядке», — сообщают в мэрии Тюмени.