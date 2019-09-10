Уфа, 10 сентября 2019, 09:50 — REGNUM Опасное насекомое нашли у пассажира в международном аэропорту «Уфа». Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора Башкирии.
По сообщению пресс-службы, у пассажира, который приехал из Таджикистана, в фасоли весом 0,5 кг выявлен карантинный вредитель — зерновка рода Callosobruchus spp. Наличие вредителя подтвердили эксперты ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора».
Запрещенная продукция изъята и уничтожена.
Напомним, что зерновки во многих странах мира занесены в список опасных карантинных объектов, поскольку повреждают семена зернобобовых культур. По словам специалистов, основной вред они наносят в амбарах, зернохранилищах и на продовольственных складах.