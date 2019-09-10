Багдад, , 09:21 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака ликвидировали 15 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по уничтожению террористов проходила в центральной части страны в провинции Салахуддин. Помимо ликвидированных бандитов, девять человек были взяты в плен.

Напомним, несмотря на утверждения правительства Ирака о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы по-прежнему имеют влияние в ряде провинций страны.

Читайте ранее в этом сюжете: По подозрению в терроризме арестована вдова известного немецкого рэпера